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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وثائق رسمية لأول مرة عن حرب أكتوبر، شملت تفاصيل عن حرب يونيو 5 يونيو 1967 والتخطيط الإستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر وإدارة العمليات العسكرية والحرب بمراحلها المختلفة حتى وقف إطلاق النيران، والتخطيط لتصفية الثغرة "الخطة شامل وشامل المعدلة" وفض الاشتباك وإنسحاب القوات الإسرائلية ودور الإعلام العسكري في حرب أكتوبر 73 كذلك دور الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ومذكرات قادة القوات المسلحة.

حرب يونيو 1967

حرب الخامس من يونيو عام 1967هى الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل حيث أدت تلك الحرب إلى تدمير حوالى 80% من العتاد الحربي للجيش المصري وإستشهاد 25000 شهيد، كما نجح العدو الإسرائيلي في إحتلال سيناء وتهجير بعضاً من سكان مدن القناة المصرية ، والقنيطرة وهضبة الجولان السورية وعشرات الألاف من الفلسطينيين، كذلك إحتلال القدس الشرقية والضفه الغربية وقطاع غزة، كما نجح المحتل الإسرائيلي في فتح باب الإستيطان بها وإغلاق قناة السويس. 

وعلى الرغم من كل ذلك، رفض المصريون والشعوب العربية نتائج هذه الحرب من خلال رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو ما ظهر في الخروج العظيم للشعب المصري لمطالبته بالإستمرار وإصراره على إستعادة الكرامة وتحرير الأرض من خلال الـ "لاءات ثلاث" التي وردت في مؤتمر القمة العربية بالخرطوم وهي "لا صلح - لا إعتراف - لا تفاوض" و رفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.

الحراك السياسي ما بعد مبادرة "روجرز" لوقف إطلاق النار 8 أغسطس 1970 حتى صباح 6 أكتوبر 1973

العملية جرانيت 2 المعدلة منطقة البحر الأحمر
العملية جرانيت 2 المعدلة منطقة البحر الأحمر
العملية جرانيت 2 المعدلة منطقة البحر الأحمر
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية
سجل المحادثات التليفونية

خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية

خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية
خطة الخداع الإستراتيجي للقوات الجوية

 

التخطيط الإستراتيجي العسكري

يرقى التخطيط الإستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973م إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي , حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة , وإعداد فكر الإستخدام للقوات المسلحة , وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الأستراتيجي والأشراف والمراجعة وإختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.

فكر الاستخدام للقوات المسلحة "العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"

"العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"
"العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"
"العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"
"العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"
"العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"

فكر الاستخدام للقوات المسلحة "التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية"

التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية

فكر الاستخدام للقوات المسلحة "فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة"

فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة
فكرة العملية جرانيت 2 المعدلة

الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لسوريا

الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لسوريا

الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لمصر

الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لمصر
الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لمصر
الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لمصر
الخطط التكميلية والخاصة مع دول الدعم العربي العسكري لمصر

فض الإشتباك وإنسحاب القوات الإسرائيلية

بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر1973 صدر قرار مجلس الأمن رقم 338 والذى يقضى بوقف بجميع الأعمال العسكرية بدءاً من 22 أكتوبر 1973 والذى قبلته مصر ونفذته ولكن خرقته كعادتها إسرائيل مما أدى إلى صدور قرار آخر يوم 24 أكتوبر والتزمت به إسرائيل إعتباراً من يوم 28 أكتوبر ، إضطرت بعدها إسرائيل للدخول فى مباحثات عسكرية للفصل بين القوات فى شهر أكتوبر ونوفمبر 1973 "مباحثات الكيلو 101 والتى تم فيها الإتفاق على وقف إطلاق النار وتولي قوات الطوارئ الدولية المراقبة ثم بدأ تبادل الأسرى والجرحى وهذا الإتفاق كان مرحلة إفتتاحية فى إقامة سلام دائم وعادل" .

الإعلام العسكري

لعب الإعلام المصري عامةً والعسكري خاصةً دوراً هاماً فى مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر1973 ليختلف تماماً عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيه 1967، حيث خرج الإعلام المصري إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية وإلتحم بالأحداث العربية والعالمية.

وإكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.

 

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