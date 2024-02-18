تامر بجاتو: كولر المسئول عن تعادل الأهلي أمام بلوزداد ومصطفى شوبير مكسب كبير

علَقَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق على تعادل القلعة الحمراء، أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة 4 لدوري أبطال إفريقيا .

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هو المسؤول عن الآداء المتواضع للقلعة الحمراء بالأمس أمام شباب بلوزداد الجزائري، نظرًا لتأخر تغييراته، بالإضافة إلى الإصرار على الدفع بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست وحصوله على العديد من الفرص ولم يحسن استغلالها حتى الآن.

وأضاف تامر بجاتو: مصطفى شوبير مكسب كبير للنادي الأهلي وهو الشيء الإيجابي الوحيد في مباراة شباب بلوزداد، وقادر على حماية العرين الأحمر بشرط استمرار المشاركة، وكنت أرى أن الفريق ليس بحاجة فنية إلى التعاقد مع حارس مرمى في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.