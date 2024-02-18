مؤلف حق عرب يكشف تفاصيل خاصة عن المسلسل قبل عرضه برمضان

أكد محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، أن الفنان أحمد العوضي، ممثل مهم جدا في العمل، معلقا "عامل مجهود غير عادي هو وكل فريق العمل"، وبوعد الجمهور بمسلسل درامي يحترم عقلية الجمهور.

وقال محمود حمدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه من خلال مسلسل حق عرب سنعود لفترة كما ننتظر فيها المسلسل من الحلقة الأولى حتي الـ30 ونكون طول الوقت مبسوطين ومستمتعين".

مميز في الدراما

وتابع مؤلف مسلسل حق عرب، أن المسلسل دراما اجتماعية شعبية"، مؤكدا أن موسم رضمان القادم سيكون مميز في الدراما.