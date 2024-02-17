وفاء مكي ممازحة عن مشاركتها في «حق عرب»: أتمنى محدش يكرهني

تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن شخصيتها بمسلسل حق عرب الذي يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، قائلة: "آخر عمل شاركت فيه كان في عام 2015 إذ كنت ضيفة شرف في مسلسل الكابوس".

أضافت «مكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «أما بالنسبة إلى مسلسل حق عرب، فهو مسلسل كبير وضخم ومن الأعمال الدرامية الكبيرة، وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي".



تابعت: "المسلسل سيشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد العوضي ورياض الخولي وسلوى عثمان ودينا فؤاد ووفاء عامر، وأنا سعيدة جدا بأني عدت في هذا العمل الضخم".



أوضحت ممازحة: «أتمنى إن محدش يكرهني بسبب الشخصية، لأن المسلسل فيه شر كبير.. وكنت حريصة على الرجوع بشكل مشرف للجمهور، وربنا يقدرني أعمل حاجة حلوة».

