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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء مكي ممازحة عن مشاركتها في «حق عرب»: أتمنى محدش يكرهني

تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن شخصيتها بمسلسل حق عرب الذي يتم عرضه في شهر رمضان المقبل، قائلة: "آخر عمل شاركت فيه كان في عام 2015 إذ كنت ضيفة شرف في مسلسل الكابوس".

أضافت «مكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «أما بالنسبة إلى مسلسل حق عرب، فهو مسلسل كبير وضخم ومن الأعمال الدرامية الكبيرة، وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي". 


تابعت: "المسلسل سيشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد العوضي ورياض الخولي وسلوى عثمان ودينا فؤاد ووفاء عامر، وأنا سعيدة جدا بأني عدت في هذا العمل الضخم". 


أوضحت ممازحة: «أتمنى إن محدش يكرهني بسبب الشخصية، لأن المسلسل فيه شر كبير.. وكنت حريصة على الرجوع بشكل مشرف للجمهور، وربنا يقدرني أعمل حاجة حلوة». 
 

الفنانة وفاء مكي الإعلامية هبة جلال أحمد العوضى حق عرب وفاء مكى

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