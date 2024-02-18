رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: الصناعة لن تنهض إلا بإعادة التأهيل والهيكلة

قال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الصناعة لن تنهض إلا بإعادة التأهيل والهيكلة، موصيا بضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي.

ووجه الهضيبي الشكر للنائب تيسير مطر على تقدمه بطلب مناقشة عامة حول استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، مضيفا: أكثر من يشجعنا على النهوض بالصناعة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الهضيبي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: اتفق مع التوجه الرئاسي، وأنا أردد من ورائه أنه لا أمل لحل المشكلة الاقتصادية إلا بقاطرة الصناعة والتصدير؛ لكن كافة التوقعات تتحطم على صخرة الجزر المنعزلة الحكومية.