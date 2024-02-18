جيش الاحتلال: إصابة 20 عسكرياً في قطاع غزة خلال 48 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 20 عسكرياً في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وصباح اليوم الأحد، قالت القناة السابعة العبرية، إن 5 جنود إسرائيليين مصابين من الحرب في غزة، تم نقلهم بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش الإسرائيلي سيمضي قدمًا في عملية عسكرية بمدينة رفح في غزة.

أضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي السبت، أن "من يقف بوجه عمليتنا في رفح يريدنا أن نخسر الحرب".

وزعم أن تل أبيب ستسمح للمدنيين في مناطق القتال في رفح بالتوجه إلى مناطق آمنة.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال، أن إسرائيل لن تخضع لأي إملاءات دولية بشأن إقامة دولة فلسطينية.

أضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة.