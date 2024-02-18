البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات "العدل الدولية"

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة، إن المشهد قاتم جدًا في قطاع غزة، ونحن قلقون جدًا تجاه ما يقوم به جيش الاحتلال في الميادين المختلفة التي يتوسع فيها.

وأضاف أبوسعيد، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك جلسات ستبدأ غدًا أمام محكمة العدل الدولية، وهناك بيان صادر عن المحكمة يشير إلى إلزامية قراراتها على الكيان الإسرائيلي.

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال تمضي قدمًا تجاه رفح الفلسطينية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تحييد المدنيين من المنظمات التي يحاربها.

ونوه رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان بأن هناك استجوابات وتساؤلات من قِبَل 52 دولة، ولا بد أن يلتزم مجلس الأمن بقرارات محكمة العدل الدولية ويجبر إسرائيل على تنفيذها إذا لم تلتزم بها، خاصة أن إسرائيل تماطل بهذا الشأن.

