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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية..موعد ليلة النصف من شعبان؟..لماذا تُمهل الملائكة العاصي 6 ساعات قبل كتابة السيئات..عمل خاف منه النبي على أمته أكثر من الدجال

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

متى ليلة النصف من شعبان 2024؟..متبقي 8 أيام انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
 

هل يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء نهار رمضان الصيام؟
 

كيف نستعد لشهر رمضان؟ علي جمعة يوضح خطوة بخطوة
 

هذا العمل أعظم ثواباً عند الله من الجهاد فى سبيله وعصمه لك من مكائد الشيطان
 

لا تعلمه الملائكة.. الإفتاء تحذر من عمل خاف منه النبي على أمته أكثر من الدجال
 

3 كلمات تعالج الوسواس القهري .. رددهم حتى يطمئن قلبك وتهدأ نفسك
 

علاج رباني لمن يعاني من وسواس الموت
 

هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟.. الإفتاء تجيب
 

لماذا تُمهل الملائكة العاصي 6 ساعات قبل كتابة السيئات ؟.. اعرف السر
 

متى وقت صلاة الضحى؟.. الإفتاء توضح
 

كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان
 

عبادة تدخلك الجنة بشر بها النبي أحد الصحابة

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