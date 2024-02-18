النشرة الدينية..موعد ليلة النصف من شعبان؟..لماذا تُمهل الملائكة العاصي 6 ساعات قبل كتابة السيئات..عمل خاف منه النبي على أمته أكثر من الدجال

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.