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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 كلمات تعالج الوسواس القهري .. رددهم حتى يطمئن قلبك وتهدأ نفسك

صدى البلد

الوسواس مرض عضوي كسائر الأمراض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول ((تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء الا وانزل له الدوا)، فالتداوى أمر مأمور به فى الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على التداوى، فعلينا التوجه للطبيب والاستمرار على الدواء.

3 كلمات تعالج الوسواس القهري

الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين فرع جامعة الأزهر بأسيوط، قال أن يقول المسلم عند الوسوسة ((آمنت بالله ورسله )) ويرددها مرارا فإن الوسوسة ستذهب عنه إن شاء الله تعالى .

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليقل : آمنت بالله ورسوله)  رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان .

فمن ابتلي بالوسوسة فإن كانت شديدة فليردد هذا العلاج عدة مرات وأيضا يردد ما ذكرناه قبل ذلك على صفحتنا العامة هذه ، أو يختار من بينها ما أحب ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى .

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 طريقة للتخلص من الوسواس القهري 

 أولًا: الإكثار من الاستعاذة، 

ثانيًا: ترديد «لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثالثًا: الاستغفار وذكر الله والصلاة على النبي 

كيفية التخلص من الوسواس القهري 

اضطرابات الحياة من العوامل التى تسبب الوسواس وتزيده مع الابتعاد عن ذكر الله ولكن على الانسان ان يضع فى ذهنه بداية انه غير مذنب فيما يهجم على عقله لانه لا يتعمده حتى لا يزيده ذلك خوفاً وقلقاً، ويكون العلاج يكون بعدم الالتفات اليه والا تعيره انتباهاً مع قراءة اية الكرسى عقب كل صلاة 11 مرة وقبل النوم مع ترديد اسم الله المقسط 1000 مرة فذلك مما قيل عن بعض الصالحين فانها من المجربات ولكن يجب ان يصاحب ذلك جميعه الارادة والعزيمة فى التيقن بالله تعالى فالوسوسة لا تأتى الا لمن يخلص فيما يوسوس فيه.

وعلى من يعاني من هذا الأمر يجب على أن يتوجه اولاً للطبيب ثم يصلي على النبي كثيراً ويذكر الله ويسبح ويستغفر مع أخذ الدوا كل هذا يعجل شفاءك.

طريقة للتخلص من الوسواس القهري كيفية التخلص من الوسواس القهري

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