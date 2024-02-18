"توسع الصين فى الجنوب العالمي".. ندوة لـ المصري للدراسات الاقتصادية..غدا

يعقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية..

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدا الاثنين، محاضرة متميزة بعنوان: "التوسع متعدد الأطراف للصين في الجنوب العالمي: رؤى من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، وذلك بمقر المركز بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

يحاضر فيها الدكتور ألفارو مينديز، مدير وحدة الجنوب العالمي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ويعقب عليها محمد قاسم رئيس مجلس الإدارة بالشركة المصرية العالمية للتجارة (WTC)، وفيليبو فاسولو، رئيس مشارك ، مركز Geoeconomics، المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة، المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث، المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES).