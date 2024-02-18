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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت سارة سلامة، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأبيض، وتميز بتصميم جذاب يكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الأحمر الجريء للشفاه. 

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور سارة سلامة 

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