السفير السعودي في طهران: المملكة وإيران تلعبان دورا كبيرا على المستوى الدولي

أكد السفیر السعودي في طهران، أن المملكة وإيران تلعبان دورًا كبيرًا على المستوين الدولي والعالم الإسلامي، وفق ماذكرت وكالة مهر الإيرانية.

وذكر السفير عبدالله بن سعود العنزي إنه بالإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، يمكن المضي بالعلاقات الثنائية في مسارها الطبيعي.

واشار العنزي إلى علمه بالنشاطات التي تبذل من قبل منظمة الثقافة الاسلامية لاحياء التفاعل الثقاقي بين البلدين ، بالقول: ايران والسعودية هما اخوة وجيران وهناك العديد من القيم المشتركة التي تجمعهم.

يأتي ذلك خلل رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في إيران، حجة الاسلام محمد مهدي ايماني بور، بالسفیر السعودي لدی طهران عبدالله بن سعود العنزي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في إيران، حجة الاسلام محمد مهدي ايماني بور، خلال لقائه السفیر السعودي لدی طهران، عبدالله بن سعود العنزي، ان ایران مستعدة لاستضافة الأسبوع الثقافي السعودي.

وناقش الطرفان قضايا مختلفة خلال هذا اللقاء، قضايا الدبلوماسية الثقافية.

وأكد "حجة الاسلام ايماني بور"، خلال هذا اللقاء، علی أهمية العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين في المنطقة والعالم، قائلا : المملكة العربية السعودية هي صديقنا وشقيقنا، ولكن للأسف، مرت 20 عامًا على اقامة اخر أسبوع ثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، ومن الضروري ردم هذه الفجوة الثقافية على وجه العجالة وبمساعدة البلدين.