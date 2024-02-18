سموتريتش: إقامة دولة فلسطينية خطر علينا.. وقرار صهيوني بمصادرة أموال السلطة

قال وزير المالية الإسرائيلي الصهيوني بتسلئيل سموتريتش إن هناك إجماعا كاملا على أن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على دولة إسرائيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحف عبرية.

بينما قالت الخارجية الفلسطينية ان عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول بها لا يحتاجان رخصة من نتنياهو.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك قرارا جديدا بمصادرة مئات الآلاف من الشيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

اضافت هيئة البث الإسرائيلية بان قرار مصادرة أموال السلطة يأتي بدعوى تحويلها راتبا شهريا من 12 ألف شيكل لعضو في الجهاد.

