أدان الاحتلال .. حركة حماس ترحب بالبيان الختامي للاتحاد الإفريقي

رحّبت حركة المقاومة (حماس) بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي ال37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.



دعا البيان الختامي لوقف العدوان على شعب فلسطين ووقف سياسة العقاب الجماعي وجريمة الإبادة ورفع الحصار والامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بقطاع غزة.



وطالبت حماس بترجمة بيان الاتحاد الإفريقي الى خطوات عملية من كافة الدول الأفريقية الصديقة، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



كما دعت حماس إلى "قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".



وقال البيان الختامي للقمة الإفريقية :" ندين الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل و نطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بغزة وبالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

كما نددت القمة الإفريقية بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة، ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، كما أدانت الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية.



وطالبت برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع وبإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة.