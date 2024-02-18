صحيفة عبرية تكشف عن إصابة مبنى سياحي بأضرار بسبب قصف حزب الله

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن حدوث أضرار في مستوطنات الاحتلال بالمنطقة الشمالية نتيجة لهجمات حزب الله اليوم، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت الصحيفة العبرية أن أصيب بأضرار في كيبوتس يرؤون في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من لبنان.

كما ذكرت إسرائيل هيوم ان هناك تقديرات تقول إن حزب الله سيطر على طائرة مسيرة تابعة لمجلس بلدة المطلة ونقلها إلى لبنان.

من جانبه استهدف حزب الله مواقع الاحتلال اليوم حتى الآن ٥ مرات.

كان آخر استهداف لموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ "بركان" وحقق فيه إصابة مباشرة.

كما استهدف موقع السماقة مرتين، واستهدف مثلث الطيحات ومستعمرة شوميرا ومستعمرة ايفن مناحم.