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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفكر سياسي: جائحة كورونا كانت لحظة مصيرية للعالم كله

الدكتور سمير مرقص
الدكتور سمير مرقص

تحدث الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، عن كتاب "أحلام فترة العزلة" والابتعاد عن المشهد العام خلال أيام جائحة كورونا.

وقال مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هي لحظة مصيرية بالنسبة للبشرية كلها وليس مصر فقط، وجاءت أقرب لفكرة أنها رسالة للإنسان المعاصر، وكأنها تقول له توقف تمهل قليلًا التقط أنفاسك".

وأضاف "أخذت الموضوع بهذا المعنى وبالتالي زاوية الرؤية اتسعت ووضحت أكثر، في لحظة واحدة خبرة السنين والتراكم المعرفي مع المستجدات التي طرأت في العالم كأنك تراها في لحظة واحدة".

وتابع: "كانت فرصة للنظر نظرة جديدة إلى تاريخ مصر، وتاريخ الدولة الحديثة في مصر، وما الذي جرى للمجتمع المصري والتحولات الجيلية".

الدولة الحديثة تاريخ الدولة جائحة كورونا دكتور محمد الباز قناة إكسترا نيوز قناة إكسترا

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