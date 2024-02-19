قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن حسين لبيب أضاع قضية كهربا ( بخ) وأن المحامي الإيطالي كان قد حصل على أمواله كاملة وعقب بسخرية (الكهربا بتقطع مرتين) في إشارة أنه لا توجد فلوس من قضية كهربا مستقبلا.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وإيقاف تنفيذ الحكم.

وكانت نيابة النقض أوصت - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة - برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 2023، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.