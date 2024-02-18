بسبب حبسه عاما.. مرتضى منصور يدخل في مواجهة جديدة مع الخطيب

تقدم المستشار مرتضي منصور ريس نادي الزمالك بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية علي الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وكانت محكمة النقض في مصر قضت بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين

ورفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.