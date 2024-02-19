قرارات مهمة داخل الزمالك| إسقاط عضوية رئيس النادي السابق.. وعودة العلاقات بين قطبي الكرة المصرية.. وعقد رعاية جديد

في لقاء مهم لمجلس إدارة نادي الزمالك، اجتمع الأعضاء لمناقشة عدة ملفات مهمة، واتخاذ القرارات الضرورية لمستقبل النادي. وفي هذا التقرير، سنستعرض القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بشأن عضوية مرتضى منصور والتعاقدات الجديدة.

