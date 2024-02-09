إدارة الزمالك تفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تطورات جديدة بشأن قضية محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة البيضاء.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات تلفزيونية: "حتى الآن لا نعلم موعد الحكم في قضية كهربا، سوف يتم إخطار نادي الزمالك بالموعد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "هناك كلام أثير في الساعات الماضية، بأن نادي الزمالك تعرض لضربة قاسمة لأن جلسات الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية حتى يوم 21 مايو المقبل لا يوجد بها جلسة استماع لقضية كهربا، وهو ما يعني أن القضية ستمتد".

وأوضح: "تلقينا جواب من المحكمة الرياضية يوم 31 يناير 2024 وأعتقد أن كهربا ومحاميه تلقوا نفس الجواب، حيث تم إخطارنا أن القضية ليس بها جلسات استماع وأن المحكمة ستكتفي بالمذكرات المقدمة من الطرفين".

وأردف: "محامي كهربا عرض على محامي الزمالك التسوية، ولكنها لم تكن مرضية لنا، نحن نبحث عن حقوقنا فقط".