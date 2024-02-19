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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل مواجهة الإسماعيلي.. ماذا قال مرتضى منصور عن لاعبي الزمالك وأدائهم؟

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه لا يمكنه التعليق علي أداء فريق الزمالك ولا أداء اللاعبين ولا يريد أن يكون خصم لهم، وعن بيع إمام عاشور أكد أنه إذا لم يقم ببيعه كان سيخرج بدون أي مقابلة لأن عقده لم يكن يتبقى فيه غير شهرين وهو حقق أقصى استفادة مالية. 

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وإيقاف تنفيذ الحكم.

وكانت نيابة النقض أوصت - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة - برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس  2023، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

 

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