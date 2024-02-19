عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا وموديست يطلبان عدم السفر مع الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغاني.. اعرف السبب

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير  أسباب طلب كهربا وموديست عدم السفر مع الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغاني عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

 

وقال شوبير أن موديست طلب السفر إلي فرنسا لاسباب خاصة، وكهربا طلب بقائه في بسبب زواج شقيقته.

 

وأشار شوبير أن هذا الطلب متوقف علي الحالة الصحية لبيرسي تاو.

وأكد شوبير أن القرار في هذا الأمر يعلن خلال الساعات القادمة.

 

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة نارية إلى محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام ميدياما الغاني.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية "كهربا طلب عدم السفر مع الأهلي إلى غانا، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته"

ووجه شلبي رسالة لـ كهربا، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها مش هسافر مع الفريق، مواجهة ميدياما، لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل اشتعال المنافسة في المجموعة".

وتابع: "خالد بيبو وكولر وافقا لـ كهربا على عدم السفر مع الفريق إلى غانا، وهذا أمر خاطئ، في ظل احتياج الفريق لخدمات جميع اللاعبين في تلك المباراة الهامة".

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع ميدياما، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

القرار النهائي .. ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ