كهربا وموديست يطلبان عدم السفر مع الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغاني.. اعرف السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب طلب كهربا وموديست عدم السفر مع الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغاني عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير أن موديست طلب السفر إلي فرنسا لاسباب خاصة، وكهربا طلب بقائه في بسبب زواج شقيقته.

وأشار شوبير أن هذا الطلب متوقف علي الحالة الصحية لبيرسي تاو.

وأكد شوبير أن القرار في هذا الأمر يعلن خلال الساعات القادمة.

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة نارية إلى محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام ميدياما الغاني.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية "كهربا طلب عدم السفر مع الأهلي إلى غانا، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته"

ووجه شلبي رسالة لـ كهربا، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها مش هسافر مع الفريق، مواجهة ميدياما، لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل اشتعال المنافسة في المجموعة".

وتابع: "خالد بيبو وكولر وافقا لـ كهربا على عدم السفر مع الفريق إلى غانا، وهذا أمر خاطئ، في ظل احتياج الفريق لخدمات جميع اللاعبين في تلك المباراة الهامة".

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع ميدياما، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.