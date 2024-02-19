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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج تتسلم 46 ألف شجرة جديدة من التنمية المحلية

صدى البلد

تسلمت محافظة سوهاج، اليوم، دفعة جديدة من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة مقدمة من وزارة التنمية المحلية بإجمالى عدد 46 ألف شجرة، منها " 8000 شجرة زيتون، و 9000 شجرة ليمون، و5000 شجرة "أكاسيا جلوكا"، و24000 شجرة كونوكاربس.

وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة من المقرر تسليمها للمحافظة من الوزارة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

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ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراضي مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بما يتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية.

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