"لا استثناءات" في بعثة الحج الطبية.. وزير الصحة يعلن معايير الاختيار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أنه يتم تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1445- 2024)، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.. موضحًا أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر الطبية، والمستلزمات الطبية والأدوية.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور خالد عبدالغفار، الاثنين، القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأشار وزير الصحة إلى أن معايير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات..مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

وقال عبدالغفار : إن البعثة الطبية المصرية للحج شهدت خلال السنوات الماضية إشادات واسعة سواء من الجانب المصري أو السلطات السعودية، لجهودهم المتميزة في خدمة حجيج الرحمن.

تضم البعثة 170 عضوًا عن طريق الاقتراع

وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم البعثة 170 عضوًا عن طريق الاقتراع، ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار..موضحا أن البعثة يترأسها هذا العام الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية.

ويبلغ إجمالي المتقدمين لبعثة الحج من كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية 7 آلاف و305 أشخاص وانطبقت الشروط على 6 آلاف و224 في التخصصات المختلفة.

ومن جانبه.. قال الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج، إن البعثة لهذا العام تضم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان) بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة).

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

