الخطيب : علاقة الأهلي والزمالك لن تتأثر بتصرفات أي أفراد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزء من تصريحات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب احمد حسن:"محمود الخطيب : تاريخ الأهلي والزمالك كبير جدا و العلاقة بينهم تقوم علي الاحترام والتقدير المتبادل ولن تتأثر بتصرفات أي افراد".

وشهدت زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك لفتة إنسانية رائعة، حيث تم تخصيص الكرسي المُخصص لنائب رئيس الأهلي الراحل العامري فاروق، وعدم الجلوس عليه، بل وضعت باقة من الورد كتكريم له.

وظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جالسًا بجوار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بينما ترك الكرسي الموجودعلى يسار رئيس الأهلي، والمخصص للنائب الراحل فاروق، وتم وضع باقة من الورد عليه تكريمًا لذكراه.

وظهر خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، في الكرسي الثالث بعد كرسي الراحل العامري فاروق.

ووصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة في زيارة تاريخية، تعزز من روابط الأخوةوالتقارب بين الناديين الكبيرين، وتؤكد على دورهما كقطبين رئيسيين في كرة القدم المصرية.