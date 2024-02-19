مشاورات لتعيين مبعوث أممي لتنسيق التعاملات بين طالبان والمجتمع الدولي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، عن بدء مشاورات لتعيين مبعوث بالمنظمة لتنسيق التعاملات بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي.

وأضاف جوتيرتش بالدوحة أن الأمم المتحدة تأمل في أن تشارك سلطات طالبان في الاجتماع المقبل للمبعوثين الدوليين إلى أفغانستان.

وبدأ أمس الأحد، مبعوثون معنيون بأفغانستان اجتماعا في الدوحة برعاية الأمم المتحدة في ثاني لقاء من نوعه خلال أقل من عام.

ويناقش الاجتماع زيادة التواصل مع أفغانستان وتعزيز تنسيق الاستجابة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

ومن أبرز المشاركين فيه ممثلون للولايات المتحدة والصين وباكستان والاتحاد الاوروبي، حيث يأتي الاجتماع في وقت يواجه المجتمع الدولي صعوبات في تحديد سبل التعامل مع الحكام الجدد للبلاد.