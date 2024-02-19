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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أقام معها علاقة والآخرون نشروا الفيديو.. أحكام رادعة بقضية فتاة الوادي الجديد

الدائرة الخامسة بمحكمة
الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الإثنين ، 3 أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كلا منهم مبلغ 10 آلاف جنيه ومعاقبة شخص بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لقيام أحدهم باستدراج فتاة بعد تهديدها بصور فاضحة لها و التعدي على موطن عفتها وقيام الآخرين بتصوير التعدي عليها وتهديد الفتاة بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد .


صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي رئيس المحكمة وعضوية المستشار أشرف أبوليلة  نائب رئيس المحكمة و المستشار مصطفى الجاحر عضو المحكمة وأمانة سر عليان جامع و وائل عبد الحميد.


تعود وقائع القضية رقم 2583 لسنة 2023 جنايات الداخلة الوادي الجديد إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الداخلة من " جمال . م . س " ونجلته " نرمين " تتهم فيه " محمد . أ . ع " و " حسني . م . أ " و " علي . ص . ع "  باستدراجها إلى أحد المساكن بعد تهديدها بصور خاصة بها وقيام الأول بالتعدي على موطن عفتها وقيام الثاني والثالث بتصوير المتهم الأول أثناء إقامته علاقة مع المجني عليها .

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وتوصلت تحريات الرائد أحمد محمد فاضل رئيس مباحث مركز شرطة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد إلى قيام كلا من " محمد . أ . ع " و " حسني . م . أ " و " علي . ص . ع " باستدراج المجني عليها " نرمين . ج . م " إلى منزل جد المتهم الثاني بقرية الموهوب باستخدام سيارة خاصة بالمتهم الثاني وقام المتهم الأول بإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها وتصويرها أثناء ذلك وعقب ذلك حاول المتهمان الثاني والثالث التعدي على المجني عليها إلا أن المتهم الأول رفض ذلك وفي اليوم التالي للواقعة قام المتهم الأول بتوزيع الفيديو الذي قام بتصويره أثناء التعدي على المجني عليها على المتهمين الأول والثاني وآخر يدعى " إسلام . ل . ع " وقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بمحاولة استدراج المجني عليها وابتزازها وتهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفضها إقامة علاقة غير شرعية معهم وعندما رفضت المجني عليها طلبهم قاموا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي .

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