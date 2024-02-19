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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي تخلصوا من شخص بأسيوط

محكمة
محكمة

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، أوراق 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بإنهاء حياة شخص عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح.
 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، والمستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.

تعود وقائع القضية رقم 23234 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومصرع "محمود. ع".

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وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين "محمود.ع"، و"حازم.م"، و"عبدالوارث.أ"، و"حسين.ع" من قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجنى عليه وقاموا باطلاق أعيرة نارية ما أسفر قتله بسبب خصومة ثأرية.

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