إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، أوراق 26 متهمًا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بإنهاء حياة شخصين وإصابة آخر عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، والمستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق.



تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد و مصرع "أحمد. ع" و"عثمان. أ" وإصابة "عبدالوارث.ع".



وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة 26 متهما من قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليهما حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجنى عليهم وقاموا باطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب خصومة ثأرية.