قرار مفاجئ من موديست بشأن السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

كشف أحمد حسن نجم متخب مصر السابق عن تراجع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفرنسي انطوني موديست عن طلب السفر إلي بلاده.

و كتب احمد حسن : موديست يتراجع عن طلب السفر إلي بلاده ويرافق بعثة الأهلي إلي غانا.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف أسباب طلب محمود عبدالمنعم كهربا وموديست عدم السفر مع الأهلي لخوض مباراة ميدياما الغاني عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير أن موديست طلب السفر إلي فرنسا لاسباب خاصة، وكهربا طلب بقائه في القاهرة بسبب زواج شقيقته.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع فريق ميدياما، الجمعة المقبل، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.