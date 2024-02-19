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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علي شاطئ خليج موسي بطور سيناء .. توزيع جوائز الفائزين في سباق المراكب الشراعية

السكرتير العام ورئيس
السكرتير العام ورئيس مدينة طور سيناء يكرم الفائزين

شهد اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء برفقته مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء حفل توزيع الجوائز علي الفائزين في سباق المراكب الشراعية في بطولة الجمهورية الذي ينفذها الاتحاد المصري المراكب الشراعية والانزلاق علي الماء لاول مرة بطور سيناء حيث تم تكريم الفائزين في السباق الاول بحضور مسئولي الاتحاد ولجنة التحكيم .

وكان تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت الماضي  فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع المقامة بشاطئ ماجدولينا بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء،  بمشاركة 40 اللاعبين والمرافقين، و الحكام والإداريين  من مختلف المحافظات المصرية.

أكد المحافظ، على دعمه للبطولة، وتوفير كافة الامكانيات للفرق للمشاركة، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ يشهد توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم لممارسة الألعاب المائية، كون الرياح نشطة به على مدار العام.

رحب المحافظ بالفرق المشاركة، موجها وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة البطولة لنجاحها.

أشار إلى أن جنوب سيناء تمتلك كافة المقومات الطبيعية والمادة لاستقبال البطولات العالمية، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ يوجد بها مدينة شبابية تتضمن كافة الامكانيات لإقامة البطولات العالمية.

يذكر إنه يوجد فريق من الفنيين للتأكد من كفاءة المراكب الشراعية قبل انطلاق داخل البحر خلال السباقات، لتوفير عناصر الأمن والسلامة للاعبين.

تستهدف  البطولة  المراحل العمرية من 8  سنوات حتى  25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، وتستمر على مدار 8  أيام خلال الفترة من 15 حتى 22 فبراير الجاري.

وتجري البطولة بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جنوب سيناء طور سيناء تكريم المراكب الشراعية بطولة

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