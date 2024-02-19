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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار الرئيس: "إيجبس 2024" ركز على الطاقة المتجددة وأهمية التحول لاستخدامها

صدى البلد

علق هاني النقراشي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الطاقة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024.

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وقال “النقراشي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "معرض مصر للطاقة ركز علي الطاقة المتجددة، وأهمية التحول لاستخدامها بدلا من الوقود الأحفوري ".

وأضاف مستشار الرئيس "لابد من استغلال الطاقة المتجددة التي لا تنتهي، ومعرض مصر الدولي للطاقة ركز على أهمية التحول للطاقة الخضراء".

وأكمل "الطاقة الشمسية لها استخدامات كثيرة ويتم استخدامها بشكل كبير في توليد الكهرباء كمصدر متجدد للطاقة".

وطالب "يمكن الاستفادة بشكل كبير من الطاقة الشمسية في مصر لتوليد الكهرباء من خلال تخزين الطاقة الشمسية في وحدات طاقة شميية لتوليد الكهرباء".

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