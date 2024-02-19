التحول للطاقة الخضراء..الديهي: تم العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر

علق الإعلامي نشأت الديهي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" مصر كان عندها أزمة في الطاقة منذ حوالي 10 سنوات وكان انتاج الكهرباء ضعيف ولكن مصر عملت على حل أزمة الكهرباء بشكل كامل".

وأضاف نشأت الديهي :" مصر عكفت على حل ملف الكهرباء من جذوره وكان الأمر محل إعجاب الكثيرين".

وتابع نشأت الديهي:" تم إنشاء محطات كهربائية جديدة، كما تم العمل على جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول ".

وأكمل نشأت الديهي :" تم وضع خطة شاملة في مصر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتم العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، بالإضافة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة والخضراء والتقليل من استخدام الوقود الاحفوري ".