فيه شباب بيتورط.. خبير أمن معلومات يحذر من الاستخدامات الخاطئة للإنترنت

حذر الدكتور أحمد والي، خبير أمن المعلومات، من الاستخدامات الخاطئة للإنترنت، مشددا على أهمية التوعية للتعامل الآمن مع منصات السوشيال ميديا.

وقال الدكتور أحمد والي، خبير أمن المعلومات، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدارك ويب هو المرتع الحر لكل المجرمين وللأفعال غير القانونية".

وأضاف: "الدارك ويب أو المواقع مظلمة قد تجذب البعض إلى بركة لا يستطيع الخروج منها"، موضحا: "أكثر فئة لديها فضول للتصفح هم فئة الشباب.. وفيه شباب بيتورط في حاجات مش بيقدر يخرج منها".

ووجه رسالة للشباب، قائلا: "بلاش تجرب حاجة متخرجش منها"، موضحا: "هناك وقائع ابتزاز كثيرة من الهاكرز لشباب وقعوا في مصايدهم، مشيرا: "نشر البيانات الشخصية أسهل وسيلة للاختراق من الهاكرز".