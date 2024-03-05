خبير أمن المعلومات: البنية التحتية في أمريكا حدثت بها "مشكلة"|فيديو

قال الدكتور عمرو صبحي خبير الاتصالات وأمن المعلومات، إن ما حدث اليوم في مواقع التواصل الإجتماعي ليس إختراقا للحسابات، و لكنها كانت مشكلة عامة، معلقاً:" كل شخص اليوم أعتقد أن حسابه الشخصي تم إختراقه".

وأضاف عمرو صبحي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن أغلب الشركات التي أنقطعت عنها الخدمات اليوم هي شركات أمريكية لافتاً إلى أن البنية التحتية في أمريكا حدثت بها "مشكلة".



وتابع:" الحكومة الأمريكية حتى الأن لم تستخرج بيان رسمي، ولكن تم إكتشاف مشكلة في الكبلات البحرية التي تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية من جهة المحيط الأطلسي".