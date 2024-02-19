الفريق القانوني لفلسطين: نطالب العدل الدولية إعلان بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي

أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن وزير خارجية فلسطين شرح تاريخ القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" بدأت المرافعات القانونية للفريق القانوني لفلسطين وتم الحديث عن المشروع الاستيطاني لإسرائيل والذي يعتبر مشروع توسعي يصل لمرحلة الاستعمار ".

وتابعت نميرة نجم:" تم الحديث في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن ما يحدث في الأراضي المحتلة عبارة عن تفرقة عنصرية كبيرة ".

أكملت نميرة نجم :" القوانين الإسرائيلية تفرق الفلسطينيين عن الإسرائيليين عنصريا "، مضيفة:"انتهت المرافعة القانونية بشرح تداعيات الخروقات الإسرائيلية لقواعد القناون الدولي ".

لفتت نميرة نجم:" نطلب من محكمة العدل الدلية إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير مشروع ".