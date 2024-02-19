عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق القانوني لفلسطين: نطالب العدل الدولية إعلان بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن وزير خارجية فلسطين شرح تاريخ القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة "بنية تحتية" لحزب الله في قرية "مروحين"

الأونروا: لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في شمال غزة

وقالت نميرة نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" بدأت المرافعات القانونية للفريق القانوني لفلسطين وتم الحديث عن المشروع الاستيطاني لإسرائيل والذي يعتبر مشروع توسعي يصل لمرحلة الاستعمار ".

وتابعت نميرة نجم:" تم الحديث في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية لإثبات أن ما يحدث في الأراضي المحتلة عبارة عن تفرقة عنصرية كبيرة ".

أكملت نميرة نجم :" القوانين الإسرائيلية تفرق الفلسطينيين عن الإسرائيليين عنصريا "، مضيفة:"انتهت المرافعة القانونية بشرح تداعيات الخروقات الإسرائيلية لقواعد القناون الدولي ".

لفتت نميرة نجم:" نطلب من محكمة العدل الدلية إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير مشروع ".

العدل العدل الدولية إسرائيل فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

ترشيحاتنا

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ