الأونروا: لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في شمال غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في شمال غزة، فقد تحولت إلى أنقاض بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت الأونروا عبر حسابها على منصة إكس: "في رفح نصف السكان ليس لديهم مكان يذهبون إليه سوى ملاجئ الأونروا".

وأشارت إلى أن 153 من منشآت مختلفة للوكالة تعرضت للقصف الإسرائيلي خلال الحرب في غزة.

وقالت وكالة الأونروا إنه يجب أن يكون الأطفال في مدارس الوكالة للتعلم، وليس للاحتماء من القنابل.

وفي وقت سابق، قال عدنان أبو حسنة المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا، إن هناك نقصا في الموارد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، موضحا أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية يتراجع في ظل عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الشاحنات والقليل من المساعدات.

ولفت أبو حسنة إلى تراجع حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي الصهيوني، مؤكدا أن المنظومة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار.