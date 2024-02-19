تعليم دمياط يضع خطة لمديري المدارس الإعدادية خلال الفترة القادمة

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اجتماعا موسعا بمديري المدارس الإعدادية وتناسيق التعليم العام علي مستوى المحافظة بحضور مديري عموم المديرية والمتابعة ومديري الإدارات التعليمية.

ناقش الاجتماع، خطة ورؤية مديرية التربية والتعليم بدمياط، خلال الفترة المقبلة والعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم وانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" على تطبيق أجندة يوم عمل مدير المدرسة من متابعة الطلاب والمعلمين بصفة يومية من قبل بدء طابور الصباح ومتابعة تسجيل غياب الطلاب وتسجيل أذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي ومتابعة الاشراف اليومي بجدية والدخول للفصول ومتابعة انتظام الشرح أثناء الحصص و تفعيل مجموعات الدعم ومنع إجراء الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية ووضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة وغيرها من المهام.

وشدد على جميع الحضور التزام المدارس بزمن الحصة الدراسية خمس واربعين دقيقة بمدارس الفترة الواحدة والفترتين وذلك لتحقيق اعلى نواتج التعلم. كما نبه على عدم جواز تشغيل المدرسة بنظام الفترتين أو الفترة الواحدة قبل الساعة السادسة وخمس واربعين دقيقة ولا يجوز انتهاء اليوم الدراسي بعد الساعة الرابعة والنصف.

وطالب "وكيل الوزارة" مديري المدارس الإعدادية بالعمل خلال الفترة المقبلة علي تهيئة المناخ الملائم بالمدارس والتركيز على العملية التعليمية والانضباط، مؤكدا أن المدرسة ليست للتعلم فقط بل لبناء الإنسان من الصغر وتكوين شخصيته ، وعلي جميع مديري المدارس العمل علي عدم تواجد صعوبات تعلم وممارسة الطلاب للأنشطة ممارسة عملية وعمل معارض لأعمال الطلاب الفنية والثقافية بالإضافة إلي تفعيل اليوم الرياضي علي مدار الأسبوع لجميع الصفوف بالتبادل وعمل مسابقات بينهم.

وأكد على عدم وجود حصة بدون معلم والعمل علي تخفيف كثافة الفصول وتخطيط الجدول المدرسي بنظام الفترات والحصص علي أن يبدأ اليوم بفترة وينتهي بفترة.

وفي ختام الاجتماع طالب وكيل الوزارة، بأن يعقد مدير المدرسة إجتماعات مع هيئة التدريس وأولياء الأمور ومجلس أمناء المدرسة للتشاور بشأن سير العملية التعليمية وانضباطها وتضافر جميع الجهود لصالح ابنائنا الطلاب.

ووجه "رمضان" باكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين والمخترعين والموهوبين وإجراء مسابقات فنية وثقافية ورياضية من خلال اليوم الرياضي والثقافي حتي تصبح المدرسة بيئة جاذبة للطلاب.

ونبه "وكيل الوزارة" بإدراج جميع العاملين والاخصائيين بالجدول المدرسي والإشراف ويتم توزيع الحصص الأولي والأخيرة علي جميع المعلمين بنفس نسبهم في الجدول المدرسي ولا يجوز استقصاء أو تقليل نصاب اي معلم بالمدرسة من الجدول المدرسي والسماح بفتح المدرسة يوم السبت في حال الاحتياج في ممارسة الأنشطة التربوية وكذلك تفعيل البرامج العلاجية والاثرائية بعد موافقة الإدارة التعليمية.

واختتم الإجتماع بقوله لا تعليم بدون قراءة أو كتابة ،فالله أحكم الحاكمين افتتح القرآن الكريم بقوله تعالى اقرأ وكل الكتب السماوية حثت علي العلم والقراءة لأن القراءة مفتاح الحياة ، والجميع يعلم أن أساس مشكلة إجادة القراءة والكتابة الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، وطالب الجميع بالمشاركة والمساهمة في حل هذه المشكلة مؤكدا أنهم بذلك يخدمون الطالب والوطن والمجتمع،فالعلم والخلق قرينان ويجب علي جميع معلمي المرحلة الابتدائية تحمل تلك المسؤولية الوطنية والدينية والمجتمعية حيال الطلاب الضعاف الذين ظلمهم الإهمال.