ميناء دمياط يستقبل سفينة من أستراليا بـ 14550 طن قمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة ( DELTA ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من استراليا و على متنها حمولة تقدر بـ 14550 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .



بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طن تشمل : 1509 طن اسمنت معبأ و 960 طن مولاس و 1700 طن كسب صويا و 302 طن ملح معبأ و 3435 طن رمل و 9550 طن كلينكر و 4019 طن يوريا و 2804 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30532 طن تشمل : 50 طن سلاج و 2467 طن زيت طعام و 1153 طن خشب زان و 13709 طن قمح و 10137 طن فول و 3016 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1362 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72076 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109083 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5867 شاحنة .