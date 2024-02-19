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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع 5 عيادات في دمياط الجديدة

غلق ادارى
غلق ادارى

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية ومدينة دمياط الجديدة، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشئون القانونية بالجهاز، بالإشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء. دمياط الجديدة وإدارة العلاج الحر بدمياط ، قامت بشن حملة  لتنفيذ ( 5) قرارات غلق وتشميع للعيادات الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية ، بنطاق الحي الثاني ومركز الحى الثانى  والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية وذلك قبل الحصول على الموافقةاللازمة ، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت.

محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.

مضيفا أن من يقوم بفض"الجمع" الأحمر ، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله طبقا للقانون رقم ( ٤١٥ ) لسنة ١٩٥٤ م بشأن مزاولة مهنة الطب والقانون رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨١ م بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المنفذة لهما وتعديلاتهما.

وفى ذات السياق تم عمل إزالة فورية تقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحى الثانى ، وكذلك غلق وتشميع لمحلات تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية، وتم مصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها مخازن الجهاز،  وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.

الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز  ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات  والإشغالات بالجهاز .


وقال رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ،  القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الحضارى والجمالى .
مشيراً إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز ، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص ، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ( ٢٤ ) ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية ، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

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