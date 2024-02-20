هل تخلع المنتقبة نقابها أمام خطيبها؟.. أزهري يحسم الجدل

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي الكريم علمنا النظر إلى المخطوبة.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: هل تخلع المنتقبة نقابها أمام خطيبها؟ بما ورد عنِ المغيرةِ بنِ شعبةَ أنه خطب امرأةً فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ انظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما فأتيتُها وعندها أبوها وهي في خِدرِها قال فقلتُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرني أن أنظرَ إليها قال فسكتا قال فرفعتِ الجاريةُ جانبَ الخِدرِ فقالت أُحَرِّجُ عليك إن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمركَ أن تنظرَ لما نظرتَ وإن كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يأمرْك أن تنظرَ فلا تنظرْ قال فنظرتُ إليها ثم تزوَّجتُها فما وقعت عندي امرأةٌ بمنزلتِها ولقد تزوَّجتُ سبعينَ أو بضعًا وسبعين امرأةً).

وأشار إلى أن عدم النظر إلى المخطوبة قد تكون عواقبه وخيمة، بأن يحدث طلاق في المستقبل بسبب عدم قبول الطرفين للآخر، فيتعرض الطرفان للإيذاء النفسي من هذه التجربة.

وأوضح، نظر الخاطب للمخطوبة، يكون للوجه والكفين، وأباحت الشريعة الإسلامية هذا الأمر، طالما كانت هناك الرغبة في الزواج من هذه الفتاة.

وأضاف، أن الفتاة المنتقبة لها أن ترفع النقاب وتجلس بدونه مع خطيبها، لأن النبي هو من قال (انظر إليها) ولم يقل النبي انظر إلى نقابها، وهذا حق الخاطب طالما طرق باب هذه الفتاة وفقا لما حددته الشريعة.

