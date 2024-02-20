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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكشف عن موعد انتهاء قضية كهربا.. وأسرار لقاء مجلس إدارة الأهلي والزمالك

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب النادي الأهلي

علق المهندس هشام نصر نائب رئيس  نادي الزمالك على زيارة  مجلس إدارة  نادي الأهلي  للزمالك،  قائلا :"الزيارة بمثابة إحياء لروح وعلاقات كانت موجودة ، ولكن قد تعطلت لفترة  وأخذت في مسار بعيد عن الروح الرياضية" .

 

وأوضح “نصر”  خلال   خلال مداخلة  ببرنامج  " كلمة أخيرة  "  على شاشة  ON ، أن العلاقات بين الناديين الاهلي والزمالك تاريخية على مر التاريخ  .

 


وتابع قائلا :"  أنا مثلا لازال بيني وبين لاعبي الاهلي لما كنا بنلعب   علاقات إخوة وصداقة وكذك مجالس الادارات المتعاقبة  وهذا هو الاساس ".


ووأشار إلى أن الذي حدث اليوم هو    كل نادي منا  نادي قوي وجماهيره  قوية   وكبير تحب نيل الفوز بالطرق الشريفة والسليمة على اساس التنافس السليم بطرق شريفة  والتنافس الرياضي والاخلاق الرياضية هي الهدف الاسمى ".

وكشف كواليس اللقاء قائلا " الموضوع كانت ترحيبيا لم نتحدث عن قضايا  عالقة مثل كهربا وعاشور وهذه القضايا محسومة قضائي وبها أحكام نهائية صادرة  والاحكام محترمة  وتحترم بقوة القانون".
  
 وعن غرامة كهربا  قال "لم نتحدث في ذلك لان الاهلي ليس طرفا في القضية  والقضية تخص اللاعب وحده  دور الاهلي فقط بالامكان أن يكون عامل مساعد في الامر عبر إقناع اللاعب بإنهاء هذه القضية وأنا أعتقد أن القضية قاربت على الانتهاء  وهو   قادم لامحالة  "، متوقعا أن يكون الشهر القادم كحد أقصى   هو موعد نهاية قضية اللاعب كهرباء قائلا : هناخد فلوسنا  ولو إمتنع هناك  طرق أخرى قانونية   لتحصيلها عبر حجوزات وغيرها وحتى لو إعتزل اللاعب  لن تسقط المديونيات من عليه ومن حق نادي الزمالك أخذ حقوقه ".

نادي الزمالك الروح الرياضية الأهلى والزمالك

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