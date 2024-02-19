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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

صدى البلد

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بأداء لاعبي الزمالك بعد تعادل الفريق  مع الإسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب: الزمالك أصبح عنده فريق يليق باسم نادي الزمالك، مؤكدا أن الفريق محتاج ماتشات للتجانس فقط هيكون فريق مرعب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، غدا الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

 

ويستأنف الزمالك تدريباته، بعد غد، الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

 

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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