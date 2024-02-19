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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة مثيرة.. غادة عادل تخطف أنظار جمهورها من السعودية: ليلة رائعة

صدى البلد

نشرت الفنانة غادة عادل  صورة جديدة من المملكة العربية السعودية  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب غادة عادل: لقد كان من دواعي سروري حضور حدث الأمس المدعوم من المملكة العربية السعودية  ومصر ، لقد كانت ليلة رائعة.

 

قالت الفنانة غادة عادل ، خلال حضورها أولي حفلات ليالي مصرية سعودية " التي تقام بدار الأوبرا المصرية مبسوطة جدا و سعيدة بالتعاون بين مصر و السعودية و إنه يعطي املا بأن الفترة القادمة هتكون افضل و هيكون في إنتاج أكثر و التعاون المصري السعودي شئ مهم جدا

 

وأضافت: "السعودية طول عمرها بتحب الفن المصرى وإحنا طول الوقت بنروح المهرجانات في السعودية، وشايفين ازاى تطوروا، والتعاون بين الطرفين هيكون مثمر، ومبسوطة جدا بالاحتفالية وإننا هنسمع أغانى حلوة من الكينج محمد منير وشيرين عبد الوهاب وماجد المهندس".

وصل عدد من الفنانين على السجادة الحمراء الخاصة بأولي حفلات " ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزيرة الثقافة المصرية و الهيئة العامة للترفيه ، بدار الأوبرا المصرية منهم آمال ماهر ، منة شلبي ، محمد ثروت ، و نجله ، الفنانة هبة مجدي و زوجها الفنان محمد محسن ، محمد نور ،كريم محمود عبد العزيز ، عمرو منسي

 

 

وحضر ، كل من: النجم كريم عبد العزيز، والمخرج بيتر ميمى، نادية الجندي، نيللى كريم، يسرا، مي عز الدين، دينا الشربيني، صلاح عبد الله، هشام ماجد، المنتج جمال العدل، الفنان خالد الصاوى، الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي محمد الباز، وحسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجى، بيومى فؤاد، ليلى علوي، هيثم شاكر، ومصطفى كامل، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، والمخرج رامى إمام، ومحمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار.

غادة عادل صور غادة عادل اطلالة غادل عادل السعودية

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