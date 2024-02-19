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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة أبو سليم.. عبد الواحد السيد يسافر للجزائر للانتهاء من كافة الترتيبات

صدى البلد

يغادر القاهرة صباح غداً الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الأبيض متجهين إلى الجزائر للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

عبد الواحد بعثة الزمالك عبد الواحد السيد الزمالك

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