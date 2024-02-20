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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة المصرية السعودية.. لميس الحديدي: كانت مفعمة بالحب والشعور بالتفاؤل

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية  لميس الحديدي، أن الليلة المصرية السعودية كانت مفعمة بالحب والتفاؤل، وظهر ذلك من خلال التعاون الكبير القادم بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة “، عبر فضائية ”ON"، أن هناك تفاعلا كبيرا مع حفل الليالي المصرية السعودية، وتعاونا كبيرا؛ لتقديم منتج فني مهم.

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، "كانت ليلة كبيرة شارك فيها عدد كبير من الفنانين مثل شيرين عبد الوهاب، والعظيم عمر خيرت، وريهام عبد الحكيم، مؤكدة أن شيرين عبد الوهاب قدمت فقرة جميلة جعلت كل الحاضرين يتفاعلون بشدة.

ونوهت بأن هناك تعاونا مهما للفن المصري والعربي مرتقب خلال الفترة القادمة؛ لأننا نحتاج إلى هذا التعاون والتنسيق، لتقديم منتج فني له قيمة كبيرة.

لميس الحديدي الليلة المصرية السعودية وزارة الثقافة المصرية هيئة الترفيه السعودية الشركة المتحدة

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