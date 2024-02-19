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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

وصفت الاعلامية لميس الحديدي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة  كابتن محمود الخطيب إلى نادي الزمالك بالتاريخية كونها الاولى منذ 15 عاما

وقالت لميس الحديدي إن آخر زيارة كانت برئاسة كابتن حسن حمدي، وكان يقدم التهنئة حينها للمهندس ممدوح عباس، وهي بادرة مهمة لنبذ التعصب  بين الجماهير.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن العلاقة  بين مجلس إدراة  النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب هي علاقة جيدة وممتازة ومتحضرة مافيهاش خناقات وقضايا".

مشاكل  كثيرة أخرى

وذكرت أن  الزيارة تأتي  بعد قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بإسقاط  عضوية  المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي، والذي تسبب في مشكلات كبيرة بين النادين الاهلي والزمالك    ومشاكل  كثيرة أخرى.

لميس الحديدي النادي الأهلي محمود الخطيب حسن حمدي ممدوح عباس

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