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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على أهم أعماله الفنية

جمال اسماعيل
جمال اسماعيل

هناك العديد من الفنانين الذين تركوا بصمتهم في عالم السينما لنذكرهم ونتعلم منهم المعنى الحقيقي للفن، ونحزن بشدة عند فقدانهم ومن هؤلاء الفنانين الفنان "جمال إسماعيل ".


ولد الفنان جمال الدين إسماعيل حسن، 20 فبراير 1933 بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ عام 1957، كما حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، وينتمي "إسماعيل" لأسرة فنية عريقة فوالده الموسيقي إسماعيل أفندي، وشقيقه هو الموزع والملحن الكبير علي إسماعيل.
 

لم يسلك الفنان جمال إسماعيل، طريق والده وشقيقه، ولكنه اتجه للتمثيل، وبرع في تقديم أدوار الخير و الشر والأب والجد، كما شارك بالعديد من مسلسلات الأطفال وبرع في تقديمها بسبب نبرة صوته المميزة، وعُرف الفنان باختياره المتميز للأدوار.
 

عُين الفنان مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، كما أخرج عروض الفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات، وقام بالإشراف على تكوين فرقة الفنون بالشعر عام 1961 انضم إلى فرقة التلفزيون، وكانت بدايته على التلفزيون من المسرح، وقدم عدد كبير من المسرحيات.
وكان أول ظهور له في عالم السينما بمشهد صامت في فيلم «حبيب الروح» عام 1951، وقدم حوالي 50 فيلم تلفزيوني، و45 عمل درامي، وتوفى فجر الأربعاء 18 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب، وأقيم له عزاء في مسجد قوات المسلحة في القاهرة.

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