مليون و500 ألف دولار.. الأهلي يرفع قيمة عقد وسام أبوعلي ويُطالبه بالصمت لهذا السبب

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن النادي الأهلي طلب من لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي ووكيله عدم التحدث عن أي أمور تتعلق بمستقبله داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على قناة MBC مصر 2، إن إدارة الأهلي أبلغت اللاعب ووكيله بشكل واضح بضرورة التزام الصمت بشأن مستقبله.

وأضاف أن الأهلي استقر على تعديل عقد وسام أبو علي، وسيعرض عليه راتبًا سنويًا بقيمة مليون و500 ألف دولار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار كحوافز ومكافآت.

وأوضح شلبي أن العقد الجديد سيجعل وسام أبو علي الأعلى أجرًا بين لاعبي الفريق، في ظل قناعة الإدارة بقدراته الفنية والدور المنتظر منه في الموسم الجديد.