التضامن بأسيوط: معارض الحرف اليدوية هدفها توفير حياة كريمة للأسر المنتجة

قال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن الدولة لديها توجه خلال الفترة الآخيرة بالاهتمام بمعارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط شهدت انطلاق معرض للمشغولات اليدوية والحرف التراثية شارك فيه 10 جمعيات و10 أسر منتجة، وضم مشغولات يدوية وسجاد ومكرميات وغيرهم.



إحياء الحرف التراثية

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن معارض المشغولات اليدوية والحرف التراثية تهدف إلى إحياء الحرف التراثية، وزيادة دخل الأسر من خلال التسويق، إلى جانب مساعدة المواطن في إيجاد مثل هذه المنتجات بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع المرأة على البدء بمشروعها الخاص بها، وبالتالي توفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن من أبرز المنتجات التي عُرضت أمس في معرض المشغولات اليدوية في أسيوط، المكرميات والشنط، إلى جانب بعض المنتجات المُعاد تدويرها، حيث أن بعض الأسر تستخدم فساتين الزفاف القديمة والمتهالكة و«البنطلونات» الجينز لتصنع حقائب مدرسية، وهكذا.

